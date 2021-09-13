Sıfır atıkta rekor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın öncülük ettiği sıfır atık projesi ile 24.2 milyon ton kağıt, karton, plastik, cam, organik atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam,0.4 milyon ton metal,1.5 milyon ton organik, geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı" dedi. Sıfır Atık Projesi ile 100 bin kişiye doğrudan istihdam, yılda 20 milyar lira tasarruf sağlanması ve 2023'te geri dönüştürülen atıklarda geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Bakan Kurum, projeyi 2023 yılına kadar bütün Türkiye
'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sıfır atık yönetim sistemini kuran mahalli idareler, bina ve yerleşkelere geçen yıl itibariyle 'sıfır atık belgesi' verilmeye başlandı" dedi. Sıfır atık için 12.5 milyon kişiye de eğitim verildi.