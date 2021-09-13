TSPB’nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
'nin (TSPB) yeni dönem başkanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop
oldu. TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin yönetim kurulu toplantısında Tevfik Eraslan
'ın ayrılmasıyla boşalan TSPB Başkanlığı için seçim yapıldı. Eraslan'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan koltuğa TSPB Başkan Vekili İbrahim Öztop seçilirken, başkan vekilliğine ise Mustafa Selim Yazıcı getirildi. TSPB Başkanı Öztop, son dönemde hem talep, hem de arz tarafında sermaye piyasalarına olan ilginin büyüdüğüne dikkati çekti. Öztop, TSPB olarak sermaye piyasalarına olan ilginin artarak devam etmesi, piyasanın sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi ve derinleşmesi için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edeceklerini söyledi.