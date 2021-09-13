Tuğçe, KOSGEB desteği ile atölyesini büyütüp, istihdamı artırdı

Fatma Tuğçe Özyılmaz, çocukluk hayali olan tekstil atölyesini geçen şubat ayında kurdu. İlk olarak annesi ile çalışmaya başlayan Özyılmaz, daha sonra 160 bin liralık KOSGEB desteği ile makine ve teçhizat alarak iş yerinde personel çalıştırmaya başladı. İşini büyüten Özyılmaz, şimdi 7 kişiye istihdam sağlıyor.





HEDEF İSTİHDAMI ARTIRMAK



Özyılmaz, tekstil atölyesinin hayali olduğunu ve bu işi severek yaptığını belirterek, "35 bin lira ile başladım bu işe. İlk olarak annemle birlikte ikimiz çalışmaya başladık. KOSGEB'in desteği ile işletmemizi, makine ve teçhizatlarımızı büyüttük. 20 metrekare bir alanda 7 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlerleyen günlerde iş yerimizi büyüteceğiz ve istihdamımızı 15 kişiye kadar artıracağız" dedi.





'DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



KOSGEB Çankırı İl Müdürü Cengiz Uğur ise, Özyılmaz'ın tekstil alanında iş yapmak için kendilerine başvurduğunu ve gerekli kriterleri öğrendikten sonra proje yazarak işe başladığını ifade ederek, "Bizden 'düşük teknoloji' seviyesinde yararlandığı için makine teçhizatı için 100 bin liraya kadar hibe desteği ve aynı zamanda 60 bin liraya kadar işletme geliştirme desteğinden faydalandı. Bizim özellikle kadın girişimcilerimize desteklerimiz daha fazla. KOSGEB olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önlerindeki engelleri aşmak adına dün olduğu gibi bugün de imkan sağlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da KOBİ'lerimizin yanında olmaya, destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.