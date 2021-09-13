Türkiye’nin sebze deposunda 1 milyon ton rekolte beklentisi

Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, Temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı. 200 bin dekardan fazla arazide ekilen domatesler, kilogramı 90 kuruştan salça fabrikalarına gönderiliyor. Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, dünya domates üretiminin 179 Milyon ton olduğunu, bunun yaklaşık 13 Milyon tonunu Türkiye'nin ürettiğini söyledi. Aygül, salçalık domates üretiminde Türkiye'de merkez olan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında bu yıl verimin ve kalitenin çok yüksek olduğunu söyledi.

Sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Bursa'nın salçalık domates üretiminde üs konumunda bulunduğunu dile getiren Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, şöyle konuştu; "Ülkemizin salçalık domates üretimi 4,5 milyon ton. Bunun 1 milyon tondan fazlası Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın da önemli kısmını Karacabey karşılıyor. Ayrıca Bursa'da 270 ton sofralık domates üretimi, 17 de salça fabrikası var. Bu rakamların hepsini üst üste koyduğumuzda Bursa'nın domates üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl dekar başına verim iyiydi, ürün kalitesi de çok yüksek. Geçen yıl 30 kuruşa kadar düşen fiyatlar, bu sene 60 kuruşun altına düşmedi."

'BURSA'NIN BİTKİSEL ÜRETİMİ 2020'DE YÜZDE 10 BÜYÜDÜ'

Aygül, Bursa'nın salçalık domates üretimiyle ülke ihracatına da önemli katkı sağladığını vurguladı. Salçalık domates piyasasında 2021 fiyatlarına değinen Aygül; "Bu yıl kilogram başına 60 kuruşlardan başlayıp 90 kuruşa kadar yükselen fiyat yelpazesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bu fiyat durumu, çiftçimizin gelecek yıllarda daha fazla üretmesini sağlayacak. Emeği geçen üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Çiftçilerin yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretime devam ettiğini anlatan Aygül, Bursa'nın geçen yıl bitkisel üretimde yüzde 10 civarında büyüme kaydettiği bilgisini paylaştı. Geçen sene bitkisel üretimin, 2019'a göre 5,2 milyon tondan 5,7 milyon tona yükseldiğini aktaran Aygül, bu seneyi 2020'den fazla üretim rakamlarıyla kapatmayı umduklarını sözlerine ekledi.