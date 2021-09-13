Zincir marketlerdeki fiyat farkı ’Bu kadar da olmaz’ dedirtti! Oyunu vatandaş ortaya çıkardı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki büyük bir zincir marketin şubesine girip alışveriş yaptı.



Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram Torku marka tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü.

Ertesi gün başka bir zincir markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü.