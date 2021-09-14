Ağaçsız mobilyayla yılda 30 bin ağacı kurtaracak

DOĞA ve çevrenin korunmasına katkı sunmayı hedefleyen ABC Mobilya
, ağaçsız mobilya üretmeyi başardı. Devrim niteliğindeki üretim metoduyla, ilk etapta yıllık 30 bin adet ağacın kesilmesinin önüne geçilecek. Söz konusu yöntemle bir koltuk takımının imalatında 100 kilogram plastik atık ve pet şişe dönüşümü yapıldı. Dört yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda üretimi başardıklarını belirten ABC Mobilya CEO'su Burhan Gül
, "Plastik atık malzemeleri ve ülkemizin milli değeri olan bor madenini karıştırarak neredeyse kırılmaz diyebileceğimiz özellikte koltuk ve sandalye iskeleti elde ettik. Yeni malzememiz geleneksel mobilya üretiminde kullanılan ağaç ve plastiğe oranla yüzlerce kat daha sağlam ve uzun ömürlü. Koltuk ve sandalye imalatında ağaç malzemeden iskelet dönemini bitiriyoruz" diye konuştu.
150 MİLYON PET ŞİŞE
Ağaçsız mobilya ürün grubuna yönelik 500 milyon dolarlık yatırım planları olduğunu anlatan Gül, "Bu yatırımın sonucunda yıllık yüzde 70'i ihracattan olmak üzere, 1 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz. Yatırımı gerçekleştirdiğimizde yıllık 300 bin ağaç mobilya imalatı için kesilmemiş olacak" dedi. Ağaçlar korunurken atık pet şişelerin, plastik malzemelerin geri dönüşümü için de adım attıklarını söyleyen Gül, "Her bir koltuk takımı imalatında 100 kilogram civarında atık plastiği geri dönüştürerek ekolojik denge için de mobilyacılık sektöründe önemli bir gelişmeye imza attık. Yeni yatırımımızla yapacağımız üretimde yıllık 150 milyon adet pet şişenin geri dönüşümünü de sağlayacağız" diye konuştu.