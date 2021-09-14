Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na tarifeli seferlere başlıyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekliyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a ilk tarifeli seferini yapmaya hazırlanan havayolu şirketi, gerekli izinlerin alınması sonrası 1 Ekim'den itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na (İHL) yaptığı seferlerden birini A380 ile yapma kararı aldı. 1 Ekim Cuma günü saat 14.30 sıralarında Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelmesi beklenen uçak, yolcularını aldıktan sonra 16.25'de Dubai'ye gitmek için tekrar havalanacak.

İHL'Yİ KULLANMAYA BAŞLAMIŞLARDI

İstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta boş olarak tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapamıyorlardı.Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar yolcu rahatsızlanması yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda ise İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı.

İKİ KEZ İHL'YE İNDİ

Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı. Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali,Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gövde uzunluğu 73 metre, Yükseklik 24,1 metre, Kanat Açıklığı 79,8 metre, Maksimum Kalkış Ağırlığı 560 ton (yolcu)/ 590 ton (kargo), Maksimum Yakıt Kapasitesi 310 ton, Motor Tipleri 4 adet Trent 900 veya GP 7200, Saatteki Seyir Hızı 900 kilometre, Menzili 14 bin 800 kilometre, Yolcu kapasitesi tek sınıf olması halinde 853 yolcu, üç sınıfa ayrılması halinde 527 yolcu kapasitesine sahip.

İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu