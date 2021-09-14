EGİAD ve İzmir Model Fabrika arasında protokol imzalandı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından imzalanan protokol törenine İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Model Fabrika Direktörü Osman Arslan, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Yarol, Arda Yılmaz, Sanayi, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Yavuz, Başkan Yardımcısı Alp Atay katılım gösterdi.

"ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROKOLE İMZA ATIYORUZ"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, imza töreninde yaptığı konuşmada sanayicilere yalın üretim teknikleri, dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile ilgili gelişmelerin aktarılacağı protokol kapsamında iş birliğinin tüm üyeleri kapsayacağını söyledi. Yelkenbiçer, AB-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından fonlanan ve EBSO ile İZTO ortak girişimiyle İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi A.Ş. yani "İzmir Model Fabrika"nın iş birliği protokolü ile EGİAD'lı genç iş insanlarına açıldığını belirterek, "Yalın üretim ve verimlilik başta olmak üzere firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini arttıran şirketleri Endüstri 4.0'a hazırlayacağız. Model Fabrika'ların sanayinin gelişimine olan katkısı büyük. Biz de bu katkıdan üyelerimizin de faydalanmasını sağlamış olacağız. Bugün EGİAD olarak çok önemsediğimiz bir protokole imza atıyoruz" dedi.

"İŞİMİZ YENİ BAŞLIYOR"

EGİAD'ın içerisinde gençlik kelimesinin geçmesi sebebiyle belirsizliğin çok olduğu dönemde dünyadaki ve Türkiye'deki tüm gelişmeleri takip etme, trendleri öğrenme ve hızlıca adapte ederek üyelerle paylaşmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda da bölgemizin sanayisine ve ticaretine yön veren EBSO ve İZTO ortak girişimiyle kurulan 'İzmir Model Fabrika'yı en önemli paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. İmza atmak kolay fakat arkasını getirmek daha zor. Bu yüzden işimiz yeni başlıyor. Üyelerimize üretimlerini iyileştirmede ve dijitalleşme yolculuğunda yol gösterecek, bölgemizdeki iki önemli odamızın kurduğu yapıyı EGİAD olarak sahipleniyoruz. 'Model Fabrika'nın tüm üyelerimize ve bölgemize katkısının artması için de elimizden geleni yapmaya hazırız."

"VERİMLİLİĞİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da "Bugün çok önemli bir imza töreni gerçekleştiriyoruz. Bu imzalarla o fabrikada eğiteceğimiz beyaz ve mavi yakalı elemanların Model Fabrika'da alacakları uygulamalı eğitim ve teori derslerinden sonra kendi fabrikalarını dönüştürmelerini birebir neticeye ulaştıracaklarını göreceğiz. Sadece okuyarak değil uygulayarak da hızlı bir şekilde fabrikaları dönüştüreceğiz. Bu eğitimleri bitirenler de hızlı şekilde verimliliğin arttığını görüyoruz. Bu başlangıcın her iki kurum açısından ülkemiz ekonomisi ve İzmir'imizin sanayicileri ve iş insanları adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.