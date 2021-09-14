En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Zirvede o marka var...

1 - Volkswagen

Satış: 20 bin 822

Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 65 satışla Ford Focus, 3 bin 679 ile Opel Astra, 3 bin 329 ile Toyota Corolla, 3 bin 82 satışla VW Golf, 3 bin 39'la VW Polo, 3 bin 25'le Fiat Egea ve 2 bin 872 ile de BMW 3 Serisi sıralandı.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.