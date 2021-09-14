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Giriş Tarihi: 14.9.2021 13:21 Son Güncelleme: 14.9.2021 13:24

En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Zirvede o marka var...

AA
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Zirvede o marka var...

Otomobil almak isteyenlerin en çok merak ettiği listelerin başında gelen ikinci el otomobil pazarı satış rakamları listesi açıklandı. Ağustos ayı satış rakamlarına göre; Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış gerçekleşti. Ağustos'ta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. İşte en çok satan 10 otomobil markası...

Bu yılın Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

İŞTE AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MARKASI

10 - AUDI

Satış: 5 bin 199

9- PEUGEOT

Satış: 6 bin 593

8 - HYUNDAI

Satış: 7 bin 13

7- Mercedes-Benz

Satış: 7 bin 760

6- BMW

Satış: 7 bin 795

5- Opel

Satış: 8 bin 384

4- Fiat

Satış: 12 bin 694

3 - Ford

Satış: 13 bin 511

2 - Renault

Satış: 17 bin 292

1 - Volkswagen

Satış: 20 bin 822

Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 65 satışla Ford Focus, 3 bin 679 ile Opel Astra, 3 bin 329 ile Toyota Corolla, 3 bin 82 satışla VW Golf, 3 bin 39'la VW Polo, 3 bin 25'le Fiat Egea ve 2 bin 872 ile de BMW 3 Serisi sıralandı.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.

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En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Zirvede o marka var...
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