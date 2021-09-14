En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Zirvede o marka var...

Bu yılın Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
İŞTE AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MARKASI
10 - AUDI
Satış: 5 bin 199
9- PEUGEOT
Satış: 6 bin 593
2 - Renault
Satış: 17 bin 292
1 - Volkswagen
Satış: 20 bin 822
Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.
Ardından 4 bin 65 satışla Ford Focus, 3 bin 679 ile Opel Astra, 3 bin 329 ile Toyota Corolla, 3 bin 82 satışla VW Golf, 3 bin 39'la VW Polo, 3 bin 25'le Fiat Egea ve 2 bin 872 ile de BMW 3 Serisi sıralandı.
Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.