Keşfedilen rezervlere öncelikli yatırım! Karadeniz gazı için yatırım seferberliği

KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ

Yatırım hazırlama rehberinde Türkiye, derin deniz sondajları neticesinde ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza yeni rezervleri eklemeyi hedefliyor. Rehberde, öncelikli projelere yer verildi. Buna göre, güvenilir ham madde kaynaklarına, yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek. Yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projeler arasında yer alacak. Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projeler yapılacak.