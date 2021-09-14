Muğla’da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Muğla'da konut satışları yüzde 26,8 azaldı. Muğla'da konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında azaldı, bin 910 oldu. Satışların 607'si ilk satış, bin 303'ü ikinci el satış oldu. Konut satışlarında, İstanbul yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, Ankara ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Şırnak oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 22. sırada yer aldı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR AZALDI

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,3 oranında azalış göstererek 330 oldu. 330 ipotekli satışın 121'i ilk satış, 209'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 27 375 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,4 olurken bu oran Muğla için yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLAR ARTTI

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artış göstererek 1 580 oldu. Bu satışların 486'sı ilk satış, bin 94'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 114 bin 25 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.