Son dakika | Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni model Türkiye’nin gündemine oturdu





İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Oldukça olumlu bir gelişme. Zaten dünyada olan bir şey bu. Biz de de yapılıyordu, ilk defa yapılacak bir şey değil, daha önce de bazı şirketler kiralama amaçlı inşaat yapıp bunu kiraya veriyordu, işletmesini yapıyordu. Artık bu sosyal bir proje haline dönüşüyor, teşvik ediliyor, bazı vergi muafiyetleri söz konusu. Burada özellikle kiralık olan ev sıkıntısına bir çözüm bulmak amacıyla şirketlerin daha sosyal konuta yakın veya öğrencilere hitap edebilecek şekilde evler, inşaatlar yapıp bunu kiraya vermesi söz konusu. Bunlar satmak amacıyla değil, sadece kiralamak amacıyla kurulacak olan şirketler, yapılacak olan inşaatlar gündeme geliyor. Olumlu olacak, piyasaya bir defa çok büyük faydası olacak diye düşünüyoruz. En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz. Böyle bir proje başlarsa önümüzdeki sene itibariyle bu sıkıntı oldukça azalır. Hele hele mevcut atıl, kullanılmayan binaların dönüşmesi de söz konusu olursa çok daha hızlı bir süreç başlar bu işle ilgili" dedi.