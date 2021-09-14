Son dakika: Uçuşlarda İstanbul Havalimanı etkisi! Dünyanın en büyüğü ilk kez geliyor...

İHL'Yİ KULLANMAYA BAŞLAMIŞLARDI

İstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta boş olarak tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapamıyorlardı.Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar yolcu rahatsızlanması yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda ise İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı.