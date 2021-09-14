TEKNOFEST için geri sayım başladı

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi.

Dört gün boyunca 550 binden fazla ziyaretçi ağırlayan ve ilk yılında dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başaran ve 2019 yılında ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük havacılık festivali' haline geldi.

KATILIM REZERVASYONLU OLACAK

Geçen yıl üçüncüsü Gaziantep'te yapılan ve salgın nedeniyle ziyaretçi katılımının olmadığı festivalin dördüncüsü bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yılki festival için Atatürk Havalimanı'nda çadırların kurulumu ve diğer hazırlıkları devam ederken salgın nedeniyle bu yıl ziyaretçi katılımının ise rezervasyonlu şekilde yapılacağı belirtildi.

DOKUNDUĞU TÜM ÇOĞRAFYLARA HAYIRLI OLSUN

Yürütülen hazırlıklarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi veren Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Son hazırlıklar. Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Çadırlarımızın kurulumu devam ediyor. Bizi de ufaktan bir heyecan sardı diyebilirim. Buranın asıl heyecanı coşkusu kalabalıklarla ziyaretçileri ile beraber olacak. 21-26 Eylül arasında rezervasyonlu şekilde yapılacak bu yıl. TEKNOEST' in İstanbul'umuza Türkiyemize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

BUŞVURU REKORU

Geçen yıl toplam 16 bin 34 takımın başvuru yaptığı TEKNOFEST ise bu yıl başvuru yapan 39 bin 684 takım ile de başvuru rekoru kırdı. Elektrikli Araçlardan İnsansız Hava Araçlarına, Roketten Otonom Sistemlere, Model Uydudan Sualtı Sistemlerine kadar 35 farklı 35 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar 31 Ağustos'ta Kocaeli Körfez yarış pistinde 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' ile başladı. Festival 14-17 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'nde düzenlenecek 'İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması' ve 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde olimpik havuzda düzenlenecek 'İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması' ile devam edecek.

TOPLAM ÖDÜL 5 MİLYON TL

Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirilen yarışmalar ile teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini ve ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedefleyen TEKNOFEST bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST' te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

YURTIDIŞINDA YAŞANLAR YTB'NİN DESTEĞİ İLE TEKNOFEST'TE

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB yurt dışında yaşayan gençlerin ziyaretçi olarak katılımını sağlamak için ulaşım ve konaklama desteği verecek. YTB'nin destek programı başvurularının değerlendirilmesi sonucunda katılmaya hak kazanan adayların festival süresince İstanbul'da konaklamaları ve festival alanına ulaşımları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcıların yaşadıkları ülkelerden İstanbul'a gidiş-dönüş uçak biletlerine 100 Euro'ya kadar destek verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanların başvurabileceği destek programından, 31.08.2003 tarihinden önce ve 01.01.1991 tarihinden sonra doğmuş olanlar yararlanabilecek.

Başvuru şartları arasında ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olmak da yer alıyor. Yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanında öğrenim gören, mezun olan, uzmanlığı olan veya bu alanlara ilgi ve meşguliyeti olduğunu belgeleyenler bu programdan yararlanabilecek.

Başvurular 15 Eylül'e kadar "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresi üzerinden alınacak. Adaylar ayrıntılı bilgi için "teknofest@ytb.gov.tr" adresine e-posta göndererek müracaat edebilecek.