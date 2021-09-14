Türkiye’de 1 ayda 141 bin 400 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yzüde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkâri ve 28 konut ile Ardahan oldu.

DOĞU MARMARADA 8 BİN 667 KONUT SATILDI

Açıklanan verilere göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Ağustos ayında konut satışı, Kocaeli'nde 3 bin 416 konut, Sakarya' da 2 bin 335 konut, Düzce'de 663 konut, Bolu'da 737 konut ve Yalova'da bin 516 olarak gerçekleştiği belirtildi.

YABANCILAR 5 BİN 866 KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin, 233 konut satışı ile Yalova, 206 konut satışı ile Bursa, 129 konut satışı ile Sakarya, 121 konut satışı ile İzmir, 112 konut satışı ile Trabzon ve 109 konut satışı ile Kocaeli izledi. Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.