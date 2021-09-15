200 milyon liralık yem yatırımı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin katılımıyla, günde 2.400 ton yem üretme kapasitesine sahip Proyem Polatlı
Yem Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Proyem'in yeni yem fabrikası için Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Proyem'in yakın zamanda Diyarbakır
'daki fabrikasının temelini attıklarını ve o yatırımın tamamlandığında ülkenin en büyük yem fabrikası olacağını anımsattı. Varank, "200 milyon liralık yatırımla kurulan Polatlı'daki bu fabrikada büyükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretilecek" dedi. Bakan Pakdemirli ise, "Çok sayıda istihdam oluşturacak bu yatırım, tarım ve orman sektörüne büyük katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Matlı Holding
bünyesinde faaliyet gösteren Proyem Polatlı Yem Tesisi, 38 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Tesis, ham madde alım hatları, dikey silolar, yatay depolar ve dikey mamul silolarından oluşuyor. Günde 2 bin 400 ton yem üretme kapasitesine sahip fabrikada, tüm süreçler otomasyonla kontrol ediliyor.