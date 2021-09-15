Bakan Karaismailoğlu temelini attı! Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde ulaşımı 1 saatten 14 dakikaya indirecek yolun temelini attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine katıldı. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dört bir yanında, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Her projemizi milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda birer aşama olarak görüyor, bütünsel kalkınmamızı hayata geçirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bugün de temelini atacağımız proje ile, Başkentimizin iki güzel ilçesi olan Beypazarı ve Nallıhan arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceğiz. 2003 yılından itibaren ülkemizde başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerimiz ile Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılının eşiğinde, ulaşım ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik" dedi.

'HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Karaismailoğlu, yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 14 bin 267 kilometrelik tek yol, 22 bin 238 kilometre de bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 339 kilometreye, otoyol uzunluğunu, bin 714 kilometreden, 3 bin 532 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 617 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında, 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Yollarımızı akıllı ulaşım sistemleri ile donanımlı bir şekilde yapıyoruz. Ülkemizin kalkınması, yeni istihdam kapılarının açılması, ekonominin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA İÇİN 81 MİLYAR 764 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Karaismailoğlu, 'Türkiye yerinde saysın' diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracaklarını ifade ederek "Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Dün içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projelerini nasıl hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz döneminde, Ankara'nın ulaşımı ve iletişimi için yaklaşık 81 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Ankara'daki bölünmüş yol uzunluğunu bin 172 kilometreye çıkardık. Ankara genelindeki 2 bin kilometrelik yol ağının yüzde 60'a yakınının bölünmüş yol standardında olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2002-2020 yılları arasında başkentimize kara yolları anlamında 163 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi yaptık. 686 kilometrelik bitümlü sıcak kaplama gerçekleştirdik. 1993-2002 yılları arasında başkente yapılan kara yolu yatırım miktarı sadece 2 milyar 708 milyon iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 milyar 759 milyon liraya çıkardık. Başkentimizde bugün devam eden 29 adet kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli 5 milyar 549 milyon liranın üzerindedir" dedi.

'ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN ALTERNATİFİ OLACAK'

Karaismailoğlu, bugün temeli atılan Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolunun 29 önemli karayolu projesinden biri olduğunu belirterek, "Ankara'nın batısında, Güney Marmara ve İstanbul'a bağlayan alternatif kara yolu hattımız, aynı zamanda güzergah üzerinde önemli sanayi kuruluşlarımızın artan ulaşım ihtiyacına çare olacağı için son derece önemlidir. Bölünmüş yolumuz, Ankara'nın, İstanbul yönündeki iki önemli ilçesini birbirine bağlarken, aynı zamanda mevcut Ankara-İstanbul yolunun bir alternatifi olacaktır. Nallıhan arasındaki 59 kilometrelik devlet yolunda daha önce yapılan çalışma ile yolun 30,6 kilometrelik kesimi hizmete sunulmuştu. Yeni projemiz, Çayırhan Köprüsü ve bağlantı tünelinden başlayarak, Nallıhan ilçe girişinde sona erecek olan hattın, tek yoldan 2x2 şeritli bölünmüş yol standardına yükseltme çalışmasıdır" dedi.

KUŞLARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KÖPRÜ VE TÜNEL

Karaismailoğlu, Nallıhan Kuş Cenneti mevkiinde kalan 5 kilometrelik kesimde kuşların zarar görmemesi için Çayırhan Köprüsü ve bağlantı tüneli çalışmalarının yoğun devam ettiğine dikkat çekerek, "Bin 262 metre uzunluğundaki bu tünelin devamında 270 metre uzunluğunda çift köprü yapıyoruz. Bu köprüler, kuşların ve yaban hayatın etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandı. 23,4 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projemizi, 2023 yılında tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yolumuz tamamlandığında kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Yıllık karbon emisyon azaltımı da bin 524 ton olacak. Proje, mevcut Ankara-Bolu-Düzce-İstanbul güzergahına önemli bir alternatif olacak" diye konuştu.