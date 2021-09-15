Başkan Erdoğan’dan Volkan Bozkır için tebrik mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum."
BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. 🇺🇳🇹🇷 pic.twitter.com/8bcv7EG2Bl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2021