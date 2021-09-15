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Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:10 Son Güncelleme: 15.9.2021 18:10

Başkan Erdoğan'dan Volkan Bozkır için tebrik mesajı

Başkan Erdoğan’dan Volkan Bozkır için tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini başarılı şekilde tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Volkan Bozkır için tebrik mesajı
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