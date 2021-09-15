İLBANK üç yılda 3 bin 169 projeyi hizmete sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), yaklaşık 3 yılda atık su, altyapı, üstyapı, içme suyu, şehircilik sektörlerinde toplam maliyeti 21,5 milyar lirayı bulan 3 bin 169 projeyi tamamlayarak hizmete sundu.

AA muhabirinin İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İller Bankası, kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin bayındırlık hizmetlerinde önemli projeleri finanse ederek, yerel yönetimlere danışmanlık ve teknik destek de veriyor.

İLBANK, içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan akıllı kent sistemlerine, kentsel dönüşümden yeni sanayi alanlarının kurulmasına, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yolu projelerine kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak bir yandan yerel yönetimlere destek olan İLBANK, kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik gibi sektörlerde de 81 ilde önemli yatırımları hayata geçirdi.

Bu kapsamda İLBANK, Temmuz 2018-Eylül 2021'de toplam maliyeti 21,5 milyar lira olan 3 bin 169 işi tamamladı. 485 atık su yatırımı 5 milyar, 454 içme suyu yatırımı 2,8 milyar, 770 üstyapı yatırımı 4,7 milyar, 345 şehircilik yatırımı 1,3 milyar, 1115 diğer altyapı projeleri ise 7,7 milyar lira maliyetle bitirildi.

6,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM DEVAM EDİYOR

İLBANK'ın ayrıca toplam sözleşme bedeli 6,6 milyar lira olan 658 işinin yapımına devam ediliyor.

AFETZEDE YEREL YÖNETİMLER UNUTULMADI

Öte yandan, İLBANK, son 3 yılda deprem, yangın ve sel afetlerinin yaşandığı illerde de gerek finansman gerekse teknik desteklerle yerel yönetimlerin yanında olmayı sürdürdü.

Bu çerçevede, yerel yönetimlere afetlere karşı hazırlıklı, güvenilir, sağlıklı ve modern şehirler inşa edebilmesi amacıyla kredi ve faiz desteği verilmesinin yanı sıra sel bölgelerindeki altyapı hasarlarının giderilmesi çalışmaları yürütüldü.