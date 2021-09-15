İstanbul Havalimanı, İGART ile sanatı dünyayla buluşturuyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kültür ve sanata verdiği destek kapsamında bu alanda yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı.Bugüne kadar havalimanı müzesi, kütüphane gibi yenilikçi projelerle birlikte çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yapan havalimanında sanata daha fazla yer açılması ve sanatçılara destek verilmesi hedefleniyor.

17 PROJE ALANI

İGART kapsamında ilk dönemde yapılacak ve 17 proje alanın bulunduğu 'Sanat Projeleri Yarışması' kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin havalimanı içinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

"DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ SANATÇILARI BEKLİYORUZ"

Projenin tanıtımında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın en önemli rollerinden birinin Türkiye, özellikle İstanbul markasının giriş kapısı olduğunu söyledi.İstanbul Havalimanı'nı sanatın da bir kapısı haline getirmek istediklerinin altını çizen Samsunlu "İGART ile terminalin duru yapısın ruha ve kimliğe çevirmek istiyoruz. Bunun için bize gereken en önemli araçlardan biri sanat. Bu amaçla İGA'yı sanat konusunda dünyanın bir kapısı haline getirmek için bir aradayız. Havalimanımızı bu amaç için kullanıma açıyoruz. Yarışmalarla dünyadaki ve ülkemizdeki sanatçıların buraya akmasını bekliyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ DÜNYANIN BİR NUMARALI HAVALİMANI OLMAK

İstanbul Havalimanı'nın Dubai, Katar, Frankfurt ve Londra'daki havalimanları ile bir yarış içerisinde olduğunun ve kısa sürede dünyanın en iyi havalimanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Samsunlu "Bu havalimanları ile yarışırken insana dokunmayı başarmamız gerekiyor. Her insanın cebine İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları özel deneyimi bırakabilirsek, yolcular için bir yaşam mekanına çevirirsek tekrardan o yolcuyu buraya getirirsek yarışı kazanmış oluyoruz. Biz bugün çok rahat şekilde dünyanın en iyi havalimanlarından biri olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Ama en iyi havalimanlarından olmak yetmez bir çok alanda farklılaşmamız gerekiyor. Bunu sağladığımız zamanda İstanbul gibi dünyanın bir numaralı şehri ve dünyanın bir numaralı havalimanı olmayı başaracağız" diye konuştu.

"KAMUSAL ALANDA SANATA YENİ BİR AÇILIM GETİRİYORUZ"

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan dünya sanat haritasında böyle bir başlangıcın yeni, özgün ve gelecekçi heyecanı olduğunu ifade ederek bu proje ile eksikliğini duydukları kamusal alanda sanat yapıtları projesine yeni bir açılım getirdiklerini söyledi. Koçan "Buna sadece havalimanın sanat eserleri donatılması gözü ile bakılmaması lazım. Sanat ve kamusal alana kitlenin teması açısından yeni bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Bundan sonraki projelerde öncülük yapacağını düşünüyoruz "dedi.İGART kapsamında yapılacak yarışmada sanatçıların mekân tanımı dışında hiçbir şekilde sınırlandırılmıyor olmasına dikkat çeken Koçan, yarışmanın sanatçının maddi haklarını da koruyarak sanatçıya meydana getirme ve önerme özgürlüğü sunan bir yarışma olduğunu belirti.

BÜYÜK ÖDÜL 1 MİLYON TL

İGART çatısı altındaki ilk çalışmada havalimanının metro çıkış alanındaki 'viyadük altı' yarışmaya açıldı. İlk yarışma genç sanatçılara alan açılması amaçlandığı için sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak.Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak 3 projenin sahiplerine 10'ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendi. Projenin uygulama bedeli ise İGA tarafından karşılanacak.Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş'ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.