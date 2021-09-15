İstanbul ve 24 ilde büyük fırsat! Bakanlık duyurdu: 235 uygun fiyatlı arsa satışa çıkıyor

ARSA GELİRLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HESABINA AKTARILACAK

Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.