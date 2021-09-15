Yabancıdan Türk tahviline 4 kattan fazla talep

İkinci çeyrekteki büyümenin yılın geneline yayılması, cari açıktaki gerilemenin devam etmesi ve enflasyonda düşüşün başlayacağına ilişkin beklentiler, yabancıların Türk tahviline ilgisini artırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim tahvil ihracında 2 milyar 250 milyon dolarlık satış yapıldı. 13 Eylül'de sonuçlanan ihraçta ilgili tutarı 20 Eylül'de hesaplara girecek.
200 YATIRIMCI
Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70, artırım miktarı 750 milyon dolar oldu. Eylül 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6.50, ihraç miktarı 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tahvillere 200'ün üzerinde yatırımcı, tutarın 4 katından fazla talep gösterdi. İhracın yüzde 37'si İngiltere
, yüzde 31'i ABD
, yüzde 16'sı diğer Avrupa
ülkelerindeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021'de uluslararası piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.