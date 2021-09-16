Giriş Tarihi: 16.9.2021

Kadın girişimci desteği 50 bini aştı

Kadın girişimcileri desteklemek için mart ayında bir programa başlayan Halkbank, 50 binin üzerinde girişimci kadına ulaştı. Destek kapsamında 5 milyar liraya ulaşan kredi hacmi gerçekleştirildi