Kadın girişimci desteği 50 bini aştı

KADIN
girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devreye alınan programla bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde girişimci kadına ulaştıklarını belirtti. Paket kapsamında 5 milyar liraya ulaşan kredi hacmi gerçekleştirildi. Arslan, İzmir'de düzenlenen toplantıda, İzmir'in bu yıl 99'uncu yıldönümü kutlanılan zaferle Milli Mücadele sürecini sonlandırdığını, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığını elde edişinin sembolü haline geldiğini ifade etti.
İZMİR ÖNDE
İzmir'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
öncülüğünde hazırlanan Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği karnesine göre eşitlik düzeyi en yüksek iller arasında öne çıktığını söyleyen Arslan, "Halkbank olarak güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğini, sosyal yapımızı güçlendirmenin yolunun da kadınlarımızı ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini her zaman vurguluyoruz" diye konuştu. Arslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın da ifade ettiği gibi, "kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olmayacağına" gönülden inandıklarını dile getirdi.
EGE'DE 1 MILYAR KREDI HACMI
Kendi işini kurmuş ya da kurmak isteyen girişimci kadınları motive etmek amacıyla kurguladıkları avantajlı finansal çözümlerin yurt çapında ilgi görmeye devam ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığımız kadın girişimci destek paketimizden yurt çapında bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimci faydalanmış ve paket kapsamında 5 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketimize ülkemizin tüm bölgelerinden olduğu gibi Ege
'den de geniş ilgi gösterilmektedir. İzmir, Manisa
, Aydın
, Denizli
, Muğla
, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 10 bin 600'den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmıştır. Sağladığımız destek paketi, kadınlarımızın cesaretli yaklaşımlarıyla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşmekte, girişimcilerimizin başarı hikayeleri bizleri gururlandırmaktadır."