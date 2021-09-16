Milli Muharip Uçak için flaş gelişme! NASA’nın kullandığı teknolojiyle çalışmalar başladı

DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Dijital ikiz (digital twin) fiziksel bir ürünün ya da bir hizmetin gerçek dünyadaki davranışının ve oluşturduğu sonuçların sanal modeli olarak kullanılan bir sistem. Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2002'de Dr. Michael Grieves tarafından NASA'nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmış, daha sonra IoT ile birlikte daha etkili hale geldiği ifade ediliyor.