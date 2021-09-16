Milli Muharip Uçak için flaş gelişme! NASA’nın kullandığı teknolojiyle çalışmalar başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için NASA'nın kullandığı dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımdan üretime MMU'yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı.
DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİYLE TÜM TASARIM VE TESTLER GERÇEKLEŞECEK
Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.
MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı.
Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de aktarıldı.
DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Dijital ikiz (digital twin) fiziksel bir ürünün ya da bir hizmetin gerçek dünyadaki davranışının ve oluşturduğu sonuçların sanal modeli olarak kullanılan bir sistem. Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2002'de Dr. Michael Grieves tarafından NASA'nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmış, daha sonra IoT ile birlikte daha etkili hale geldiği ifade ediliyor.