Selçuk Bayraktar otonom araç yarışmasına katılan araçları inceledi

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindekilerle ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katılımcılarla sohbet etti.

Yarışa katılacak araçları inceleyerek bilgi alan Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracının mücadele ettiği yarışı geri sayımla başlattı.

Bayraktar, ziyaretin ardından gazetecilere, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri bu yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini söyledi.

Bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya çapında bir noktaya geldiğine işaret eden Bayraktar, bu yıl tam görev yapan takımların olduğunu, aracın trafiğe benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini takip ederek otomatik şekilde park edip görevi başarıyla tamamladığını anlattı.

Bayraktar, otomotiv alanındaki gelişmelere değinerek şöyle devam etti:

"Otomotivdeki en büyük devrim; şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor, hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Bir anlamda platformların daha önemsizleştiği, yani aracın şasesinin daha önemsizleştiği, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru dünya gidiyor. Ülkemizin hem yerli araç projelerinde hem de insansız hava araçlarımızda en büyük geliştirmeleri, en büyük katma değeri; akıllı otonom uçuş teknolojileri, araçlar için sürüş teknolojileri üzerinden geliştiriyoruz.

Burada da en önemli kaynak; insan kaynağı. Bu anlamda bu genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz."

"GELECEĞE ARTIK ÇOK DAHA UMUTLA BAKABİLİYORUZ"

Yarışmada yer alan ekipleri tebrik eden Bayraktar, TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğüne dikkati çekti.

İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrencinin başvurduğunu anımsatan Bayraktar, "İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu gelecek adına çok umut verici bir tablo. Ülkemizde teknolojiyi geliştirme alanlarının bir kısmında çok ileride olmasak da veya bir kısmında geride olsak da geleceğe artık çok daha umutla bakabiliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, yarışlara bu kadar ilginin olmasının önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bunu bir tarla gibi düşünün; dünyada teknoloji geliştirme ekosistemi deniyor, teknoloji geliştirme tarlası aslında. Türkiye bunu iyice çapalıyor, sürekli tohum atıyor ve çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bu ivmeyi devam ettirmemiz lazım. Bu ivmeyle devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA'larda değil, bunun gibi onlarca alanda Türkiye'nin böyle İsviçre saati gibi markaları olur. Bütün gayretimiz bu yönde. Bu bir yarış. Dünyada zirveyi yakaladık diyemem şu anda ama böyle giderse inşallah tüm bu alanlarda, en azından bir kısmında dünyanın en prestijli, en gelişmiş, en iyi yarışması teknolojik anlamda olabilir TEKNOFEST'teki yarışmalarımız."