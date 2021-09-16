Son dakika | İzin, kıdem ve tazminatla ilgili kritik bilgiler SABAH’ta: Çalışırken izin paraya çevrilir mi?

Son dakika: SABAH çalışanların özlük haklarıyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını yayınlamaya devam ediyor. SGK'dan yapılan açıklamalar, değişiklikler ve kanunların öngördükleri ışığında izin, tazminat ve kıdemle ilgili hayati öneme sahip bilgiler sizlerie... Buna göre İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi çalışan da böyle bir talepte bulunamaz. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, silinemez ve tamamı bir sonraki döneme aktarılır. İşte detaylar

Son dakika... Çalışanların özlük haklarıyla ilgili bilinmeyenler SABAH'ta...

Anayasa ile "dinlenme hakkı" olarak korumaya alınan yıllık izinler milyonlarca işveren ve çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Yıllık izne hak kazanmak için tam bir yıl çalışılması gerekiyor. İş Kanunu'na göre yıllık izin süresi 50 ve üstü, 18 yaş ve altına 20 günden daha az olamaz. İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi çalışan da böyle bir talepte bulunamaz. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, silinemez ve tamamı bir sonraki döneme aktarılır. Kullanılmayan izin ücreti işten ayrılırken alınır. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.



