60 ülkeden gelen alıcılar İstanbul’da buluşacak

Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi
'ndeki en büyük buluşma noktası olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech
, 9 Ekim'de kapılarını açıyor. Bu yılın ilk altı ayında üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatını ise yine aynı dönemde yüzde 45 oranında artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel ölçekteki tek buluşması için geri sayım başladı. AİMSAD Başkanı İsmet Toktaş
, fuarı geçen yıl pandemi koşullarına rağmen iptal etmediklerini ve zor şartlarda gerçekleştirilen etkinliğin katılımcılardan tam not aldığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Pandemi şartlarında nasıl fuar düzenleneceği konusunda dünyaya örnek olan WoodTech, 2020'de edindiği tecrübeyle bu yıl çok daha başarılı bir fuara imza atacak."