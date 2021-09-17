Avrupa’da elektrik kesintileri kapıda

Avrupa
'da enerji fiyatı krizi yaşanıyor. Kıta genelinde tüm ülkelerde fiyatlarda ciddi artışlar meydana geldi. Doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanında yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalar geçici bir süre üretimi durdurmak zorunda kaldı. Goldman Sachs
'ın raporuna göre, yükselen enerji fiyatları, bu kış özellikle dondurucu havalarda bölgenin zaten olağanüstü düşük olan doğalgaz rezervlerinin kötüleşmesine ve elektrik kesintilerine sebep olacak. Kış aylarında Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için Asya
ile rekabete germesi halinde ise fiyatların çok daha fazla yükselmesi bekleniyor. Bazı hükümetler, evlerdeki yükü hafifletmek için önlemler açıkladı. Bir Avrupa Komisyonu
sözcüsü, "AB mevzuatı, üye devletlerin, belirli koşullar altında fiyat belirlemede kamu müdahalesi önlemlerini uygulamasına izin veriyor" dedi.