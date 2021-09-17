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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Avrupa’da elektrik kesintileri kapıda

Avrupa’da elektrik kesintileri kapıda
Avrupa'da enerji fiyatı krizi yaşanıyor. Kıta genelinde tüm ülkelerde fiyatlarda ciddi artışlar meydana geldi. Doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanında yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalar geçici bir süre üretimi durdurmak zorunda kaldı. Goldman Sachs'ın raporuna göre, yükselen enerji fiyatları, bu kış özellikle dondurucu havalarda bölgenin zaten olağanüstü düşük olan doğalgaz rezervlerinin kötüleşmesine ve elektrik kesintilerine sebep olacak. Kış aylarında Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için Asya ile rekabete germesi halinde ise fiyatların çok daha fazla yükselmesi bekleniyor. Bazı hükümetler, evlerdeki yükü hafifletmek için önlemler açıkladı. Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, "AB mevzuatı, üye devletlerin, belirli koşullar altında fiyat belirlemede kamu müdahalesi önlemlerini uygulamasına izin veriyor" dedi.
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Avrupa’da elektrik kesintileri kapıda
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