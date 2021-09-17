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Giriş Tarihi: 17.9.2021 19:22

Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak

DHA
Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracak Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine eşlik ederek yerinde gördük. Yerli üretim, insan kaynağı, teknoloji transferi ve çevre dostu üretimle Akkuyu enerjide milat olacak. Enerjide nükleer dönemi" ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez: Akkuyu enerjide milat olacak
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