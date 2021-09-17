Çarklar dönüyor, yatırımlar artıyor

Adana'nın Yatırım Teşvik Belgeleri'nden geçtiğimiz yıllara göre daha çok yararlandığını belirten Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, "Yeni açıklanan 2021 yılı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde kentimiz 4 milyar 269 milyon liralık yatırım tutarı ile 8'inci sırada yer aldı. Mayısta yüzde 3,90 olan ülke payımız ise Haziran ayında alınan 29 yeni belge ile yüzde 4,1'e kadar yükseldi. Yatırım teşvik belgelerinin sayısına baktığımızda Adana için çarkların döndüğünü görüyoruz" diye konuştu.

Yatırımlar için devletin verdiği teşviklerin bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Kıvanç, "Yatırımcıların riskleri üstlenerek yatırım yapması hiç de kolay bir iş değil. Özellikle sanayicilerin devlet teşviklerinden faydalanarak yaptıkları yatırımlarla ülkeye iş ve aş sağlama potansiyeli artmakta. ADASO olarak sanayimizin gelişimi en önemli önceliğimiz. Kentimize yeni yatırımların gelmesi anlamında yıllardır önemli bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.