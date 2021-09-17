Emeklilikte son dakika: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih

İŞTE KREDİ İLE EMEKLİLİK İÇİN SON DAKİKA BİLGİLERİ

Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçesi verebilir. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de aynı koşullarda başvuruda bulunabilir. Borcunu yapılandırmak isteyenlerin iki hafta içinde başvurması gerekiyor. Başvuru ve ilk taksit süresinde yeni bir uzatma yapılmayacak. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için 41.14 lira yatırılacak. Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:



