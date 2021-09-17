Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini % 9.2’ye yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings
, Türkiye
için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7.9'dan yüzde 9.2'ye çıkardı. Fitch
, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını yayımladı. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 9.2'ye çıkarıldığı bildirildi. Fitch, 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltmişti. Yüksek frekanslı verilerin, ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3.5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4.5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. AA