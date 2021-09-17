GTÜ’de ilk İHA montajı tamamlandı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Teknopark Şirketi FLY BVLOS TECHNOLOGY 'e ait hangarda ilk İnsansız Hava Aracı(İHA) Sancak'ın montajı yapıldı. Faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi amacı ile kullanılacak olan Sancak, 30 kilogram faydalı yük taşıyor. Yalın tasarımı sayesinde iki kişi otuz dakikada demonte ve monte hale getirebiliyor. Gövde tasarımı hafif ve kanat açıklığı değiştirilebileceğinden extra menzil sağlıyor. Fly Bvlos'un pilot eğitimlerinde kullandığı İHA'sı Sancak, milli bayrak ile İngiltere hava sahasında uçan ilk sivil İHA olma özelliğini taşıyor.

İLAÇ VE KİT TAŞIYIOR

5 metre kanat açıklığına sahip Sancak V-47, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS-National Health Service) adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçları ve Covid-19 test kitlerinin taşınmasında kullanılıyor. Fly Bvlos Technology'nin kurucusu Kamil Demirkapu, İngiliz ortağı Flyby Technology'nin kurucusu Jon Parker ile NHS'in projelerinde saha çalışmalarını beraber yürütüyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) sistemi ile SANCAK, GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor. GTÜ Dronepark'taki sivil İHA çalışmaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da yakından takip ediliyor.