Kentsel dönüşüme dev kaynak





Arsaların çoğunluğunu konut alanları oluştururken, İstanbul Şile'de 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'da 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'dekbir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'de bir oto galericiler alanı da satıldı. En yoğun rekabet sahil kentlerindeki arsalar için yaşanırken müzayede yaklaşık 7.5 saat sürdü. Teklif verenler arsalara peşin ödeme veya yüzde 25 peşinat karşılığında 24 ay vade ile sahip olabilecek.