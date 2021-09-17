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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Keşfedilen petrol kuyusuna şehit astsubayın ismi verildi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Keşfedilen petrol kuyusuna şehit astsubayın ismi verildi
Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde petrol keşfedilen ve üretime alınan kuyuya, İdil'de 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi. 2017'den bu yana devam eden çalışmalar sonucunda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirtildi. Gabar Dağı eteklerinde düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şırnak'ta, Gabar'da, Kızılsu'da, Akçay'da yıllardır çalışması yürütülen ve bugün mutlu neticeye erişilen bir kuyunun açılışına hep birlikte tanıklık etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sayelerinde bugün bu faaliyetleri güvenle yapabildiğimiz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan" dedi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Şırnak ili sınırlarında yeni bir arama sahasında, daha önce aranmamış bölgede ilk kez ekonomik bir petrol keşfi gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Keşfedilen petrol kuyusuna şehit astsubayın ismi verildi
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