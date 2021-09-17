Silikon Vadisi’nin dev fonu Türkiye’de

Ekonomideki yükseliş ünlü fonları yeniden Türkiye'ye çekmeye başladı. 1.6 milyar dolarlık büyüklüğü ile Silikon Vadisi'nin en büyük küresel risk sermayesi şirketlerinden olan Pegasus Tech Ventures
Türkiye'de yatırım kararı aldı. Bu kapsamda Buba Ventures
ile işbirliği gerçekleştiren fon yüzlerce milyon doları Türk girişimcilere aktracak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Buba Ventures Başkanı Timuçin Bilgör
, "Pegasus Tech Ventures 1.6 milyar dolarlık 29 fonu olan bir şirket. Biz Buba Ventures olarak Pegasus Tech Ventures ile Türkiye'de yeni bir işbirliğine start veriyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine farklı bir yaklaşım kazandırmak amacıyla Pegasus Tech Ventures ile stratejik işbirliği gerçekleştirdik. Biz bu noktada ekosistemi büyütecek çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Pre-IPO fund ile ABD
'deki unicorn ve unicorn adaylarına, Türk şirketlerinin yatırım yaparak bu bölgede daha ağırlıklı bir güç oluşturmasını sağlayacağız. Açıkçası biz artık Türk yatırımcıları için böyle bir dönemin geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.