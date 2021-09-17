Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan fahiş fiyat açıklaması: Yaptırımları ağır olacak

Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Bakan Muş, hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" ifadesini kullandı.