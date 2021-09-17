TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız 2022 yılının gelirlerinden vergi ödemeyecek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanlığında çalışmaları süren yeni ekonomi paketinde yer alan vergi muafiyetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, ekonomi paketinde açıklanan olayın vergi muafiyetine ilişkin olduğunu ifade ederek, "Halen basit usuldeki yaklaşık 900 bin esnaf bu paketle gelir vergisi ödemeyecek. Bu durumdaki esnaf için üst sınırın yıllık 240 bin TL olması bekleniyor. Bir başka ifade ile yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan esnafımız 2022 yılından itibaren gelir vergisi ödemeyecek. 2021 yılının kazançları şubat ve mart aylarında beyan edildiği için bu kapsama giren esnafımız son kez 2021 yılının vergisini 2022 yılının şubat veya mart aylarında beyan ederek ödeyecek ve 2022 yılının gelirlerinden vergi ödemeyecek" dedi.



Diğer taraftan pakete göre meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretini devletin karşılayacağını ifade eden Palandöken, "Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi de ara eleman istihdamının yetersiz olması, genç nüfusunun büyük çoğunluğunun üniversiteyi bitirmesine karşın iş bulmakta güçlük çekerken meslek liseleri çok az mezun verdiği için ara eleman yetişmemesi idi. Bu düzenleme ile meslek liselerine ilginin artacağını düşünüyoruz" dedi.



Bir diğer düzenleme ile uzun yıllardır dile getirilen 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmeyecek olması olduğunu kaydeden Palandöken, "Bilindiği üzere her 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamelerinden 4.'sü verildikten hemen sonra Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri veriliyor. 4. dönem geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir bürokratik işlem halini alıyordu. 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi kaldırılıyor ve diğer üç beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor. Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri azalmış hem de mali müşavirleri üzerindeki iş yükü azalmış olacak. Paket üzerinde çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana kadar başka düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliflerinden birinin bu paket olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.