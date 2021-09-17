Van’da devletin desteği tersine göçü başlattı

Küçükbaş
hayvan varlığında ilk sırada yer alan Van
'da, hayvan sayısının artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği, Ziraat Bankası
'nın işbirliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ne başvurular ve destekler devam ediyor. Terör ve çeşitli nedenlerle yıllar önce boşalan mahallelerin yeniden canlandırılması, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için hayata geçirilen projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankası'nca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkânı sunuluyor.
4.500 KOYUN DESTEĞİ
İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeden yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaş hayvanlarla yıllar sonra göç ettikleri topraklara dönerek hayvancılık yapıyor. Van'ın Erciş
ilçesinde projeye başvuran yaklaşık 45 kişiye verilen 4 bin 500 koyun desteğiyle 20 ailenin kırsal bölgelerdeki mahallelerine dönmeleri sağlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihat Çağrı, projenin üreticilerden ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü, desteklerden yararlanmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
20 AİLE KÖYE DÖNDÜ
Çağrı, şöyle konuştu: "7 yıl faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz olan projeyle 20 ailemiz köylerine döndü. Köylerden kente göç eden vatandaşlar bu projeyle hayvancılığa başladı." Karlıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nesim Alkan "4 yıl önce ekonomik nedenlerle köyden göç ettim. Projeye başvurup, hayvanları teslim aldım ve çalışmaya başladım" dedi. Kocapınar Mahallesi
'nden Kemal Tüncer de yeniden hayvancılığa başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Aşağı Kozluca Mahallesi'nden İzzet Kaya, 5 yıl önce doğduğu yeri terk etmek zorunda kaldığını, şimdi yeniden hayvancılık yapma imkânına kavuştuğunu söyledi.