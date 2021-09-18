50 bin TL’nin üstü kredide vade 24 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK
) kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi. Daha önce 36 ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.
16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin Türk Lirası'nın üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.
BDDK ayrıca, donuk alacaklara ilişkin istisnaların 30 Eylül itibarıyla sona ereceğini açıkladı. 1 Ekim sonrasında gecikme süresi 90 günü aşan krediler Tahsili Gecikmiş Alacaklara atılacak. 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 31 günü aşıp 90 günü geçmeyen krediler yine standart kredilerde (grup 1), 91 günü aşıp 180 günü aşmayan krediler yine yakın izlemdeki kredilerde (grup 2) izlenmeye devam edecek. Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya son verilecek. Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin uygulamaya da 30 Eylül itibarıyla son verilecek.