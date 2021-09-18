İhracatçılara Merkez’den destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yaptığını açıkladı. Buna göre, krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacak. Kredilerin geri ödemelerinin sadece ihracat bedelleriyle yapılacağı belirtilirken, kredilerde ise 240 gün olan azami vade 180 güne indirildi. Böylece ihracat bedeli girişinin ve rezervin artırması amaçlanıyor. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara çıkarıldı. Krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacak. Krediler yalnızca belirlenen Türk Lirası
cinsi harcama alanlarında kullanılabilecek. Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat bedelleriyle yapılacak. Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olacak. Firmalar, Merkez Bankası'na ilave ihracat bedeli getireceğini taahhüt ederse faiz oranı daha da düşecek.