Rüzgar Türkiye’den yana esiyor: 720 milyon euroluk rüzgar ihracatı...

Gazetecilerle bir araya gelen TÜREB Başkanı Ebru Arıcı, 10 bin megavatlık kurulu güce ulaşılan rüzgarda yeni hedefin 20 bin megavat kurulu güce ulaşmak olduğunu söyledi.

Arıcı, "Halen 270 rüzgâr santrali, aktif olarak işletmede ve elektrik üretiyor. Toplam 3 bin 868 türbin, rüzgârı durmaksızın enerjiye çeviriyor. 2021'in ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 9,22'si rüzgârdan elde edildi. Kapasite faktörümüz ise yüzde 34'ler seviyesinde. Bu oran, AB ülkelerinde yüzde 25 civarında. Hâlihazırda, rüzgâr sektöründe sanayi, inşaat, işletme ve bakım-onarım alanlarında 20 binden fazla çalışan istihdam ediliyor" bilgisini verdi.

DENİZDE DE POTANSİYELİMİZ VAR

Türkiye'nin deniz üstünde de rüzgar potansiyeli olduğunu ifade eden Arıcı, "Sadece karasalda değil deniz üstünde de rüzgâr potansiyelimiz var ve artık burada da adım atıp hızlıca yol almak istiyoruz. Bu potansiyeli de ülkemize kazandırmamız gerek. Bunun için en elverişli noktalarda yapılacak ölçümlere göre artık harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

TOPLAM GÜÇ 17 BİN 520 MEGAVAT

YEKA RES 3 kapsamında 2 bin megavat daha kapasite açıklandığını hatırlatan Arıcı, "Dolayısıyla rüzgârda gerçekleştirilmiş ve açıklanan kapasite toplamı 17 bin 520 megavat civarında. Şu anda kısmi kabulle devreye girmiş tesislerimizin 44 adedinde yaklaşık bin 700 megavat güç hızlıca devreye alınmak üzere inşa halinde. Aynı zamanda kapasite artışı alarak lisansa dahil edilen 520 megavat gücünde 26 proje ile üretim lisansı olan 244 megavat 10 adet proje yani toplamda 764 megavat gücünde 36 proje izinlerini yürütüyor" bilgisini de paylaştı.

Rüzgar enerjisinin sanayideki durumuyla ilgili de konuşan Arıcı, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde Türkiye'nin 5. sırada yer aldığını hatırlattı. Sektörün haritasını çizmek adına sanayi envanteri çalışması yaptıklarını da anlatan Arıcı, "Bu envanter çalışması bizlere başarılı bir sanayimiz olduğunun resmini net bir şekilde çizdi. Ülkemizde kanat, kule gibi ana parçalara ek olarak jeneratör, kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit, elyaf komponentler ile çelik ve metal üretimi yapıyoruz. Rüzgar endüstrisi 15 farklı şehirde konumlanıyor. Envanter kapsamında ihracat yapan firmalar, 6 kıtada 45 ülkeye ekipman ihraç ediyor ve cirolarının yaklaşık yüzde 70-75'ini ihracat oluşturuyor. Ciro bilgisi temin edilen 24 firma baz alındığında, sanayinin cirosunun 720 milyon euro seviyesinde olduğunu belirledik" dedi.