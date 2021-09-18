Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi

Yapılan yazılı açıklamada, "ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi" denildi