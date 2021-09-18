Son dakika: Bu anlaşma bir ilk oldu! Belge şartı kaldırıldı, transit geçişler başlıyor...

Bakanlık yetkilileri, Orta Asya ülkelerinde geçiş belgesi konusunda yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, Orta Asya coğrafyasında bir ülke ile ilk defa taşımaların serbestleştirileceğini ve bunun diğer ülkelere de örnek teşkil edeceğine dikkati çekti. Yetkiler, kara yolu taşımacılığında serbestleştirme ile Türk ve Kırgız taşımacıların geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapabilmesini ve serbestleştirmenin iki ülke arasındaki ticarete de büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.