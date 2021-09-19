Akkuyu Santrali’nde 30 bin 879 denetim yapıldı

ENERJİ
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali
'nin (NGS) kaynak çeşitliliğini artırarak enerjide arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS
Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak" dedi. Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Mersin
'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduğunu ve verdiği desteğin inşaatın hızlanmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Akkuyu NGS'de çalışmak üzere bugüne kadar toplam 246 Türk öğrencinin nükleer mühendislik eğitimi, 69 Türk öğrencinin ise yüksek lisans eğitimi almak için Rusya
'ya gönderildiğini aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Bu öğrencilerin 208'i mezun olarak işbaşı yaptı. Akkuyu aynı zamanda Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı olacak kalifiye insan gücünün yetişmesine olanak sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.
YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU
Santralin üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken know-how transferiyle yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunacağını anlatan Dönmez, "Santral sayesinde inşaat, elektrikelektronik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren pek çok sektöre iş imkânı sağlanacak. Ayrıca, Akkuyu yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2.4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş" diye konuştu. Bakan Dönmez, projede nükleer güvenliğin öncelikleri olduğunu anlatarak, "238 denetçi ile gözetim ve denetim yapılıyor. Ağustos 2021 sonuna kadar 30 bin 879 denetim gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.