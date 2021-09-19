Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: Yeni fırsat olacak

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Büyümede olan ihracatımızda finans ihtiyacımız karşılanacak. Ayrıca, fuar merkezlerinin çeşitlenip büyümesi dünyadan bütün alıcıların ülkemize gelmesini sağlayacaktır. Uzak ülkeler ile pandemi döneminde bile online olarak ilişkilerimizi sürdürdük. Bu süreçten sonra da canlı olarak bu ilişkilerimize başlamış olacağız. İhracatımız şu ana kadar sürekli yüzde 50 artarak devam ediyor. Bu yılı da bu artış oranlarıyla kapatacağız. Hedefimiz, yılı 11,5 milyar dolar ihracat ile kapatmak." ifadelerini kullandı.

"BU YÖNDE ATILACAK TÜM ADIMLARIN SEKTÖR OLARAK HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan da şunları kaydetti:

"İhracat adına alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatçılar olarak bizleri olumlu anlamda etkileyecek bu kararlarla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeni fuar merkezlerine ihtiyacı var. Bu yönde atılacak tüm adımların sektör olarak her zaman yanındayız. Aynı zamanda uzak ülkelere ihracat noktasında bizler de sektör olarak üzerimize düşeni yapacağız.

Bu yılın ilk 8 ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020'de değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk 8 ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyon tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı."