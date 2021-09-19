Savunma Sanayi Başkanı Demir’den savunma sanayiinde ’yerli standart’ vurgusu

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, il protokolü ve davetliler katıldı. Genel kurulda yeniden başkan seçilen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Geçmişte olduğu gibi bugün de her alandaki çığır açıcı gelişmelere karşı çıkanlar, çatlak ses çıkaranlar ve iftira atanlar olabilir. Engellemeler, yıldırmak isteyenler hiçbir zaman bitmeyecek. Tüm gücümüzle engellemelerin ve yıldırma politikalarının karşısında duracağız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bu ülkenin güçlü ve bağımsız geleceği için olmazsa olmazıdır. Her alanda hayata geçirilen millileşme vizyonu tam da bu nedenlerle güçlü yarınlara ilerleyecek Türkiye'nin vazgeçilmezidir. SAHA İstanbul'a üye firmaların yüzde 83'ü KOBİ'lerden oluşuyor. Bu yapımızla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kamu-sanayi-üniversite iş birliği ile milli yetenekler geliştirerek savunma, havacılık ve uzay sistemleri üretme potansiyeline sahip bir küme olarak öne çıkıyoruz" dedi.



"KENDİ STANDARTLARIMIZLA GİTMEK ÇOK DAHA YERİNDE OLACAKTIR"



Savunma sanayii çalışmalarının yerli standartlarla sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise, "Biraz boş bıraktığımız, dışa bağımlığı bir anlamda kabul ettiğimiz, sertifikasyon ve kalifikasyon gibi süreçlere teslim olduğumuz, kendi iç ve yerli çalışmalarımızı biraz ihmal ettiğimiz bir alan olduğu için sivil havacılık alanına da özel bir ilginin olması gerektiğini, kendi kural ve regülasyonlarımızı çok hızlı hayata geçirmek, bu konuda uzmanlar yetiştirmek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde savunma sanayisinde de yabancı standartlar, askeri standartlara bağlı kalarak bazı projelerde önümüzü tıkayacak derecede detaylı ve çok uzun süreçlere tekabül eden faaliyetler yerine kendi standartlarımızla gitmek çok daha yerinde olacaktır. Artık bir şeyleri yerlileştirmek kadar dünyada insanların bakacağı, özeneceği, 'Türkiye'de bunlar da yapılıyor' diyeceği, onların bizim peşimizden koşmaya çalışacakları teknolojilerin de sık sık konuşulması, yeni buluşlar, oyun değiştirici taktik ürünlerden bahsedeceğimiz ürünlerin yakın olduğunu umuyorum" dedi.