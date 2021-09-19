Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı başladı

Teknofest kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı. 20 Takımın finale kaldığı yarışmalarda model uydular roketlerle gönderildi. Yarışma süresince fırlatma sonrası birçok görevi yerine getiren model uydulara bu yılda da yeni görevler eklendi. Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği Bonus Görevi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla atmosferde takibinin net bir şekilde yapılması için sis kapsülünü aktifleştirmesi görevi de yarışmacıların ilk kez deneyimleyeceği yeni vazifeler olacak. Ayrıca model uyduların inişi esnasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de anlık yer istasyonuna aktarılıyor. Aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılıyor.

İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişi ile başlayan süreç, bu yıl pandemi koşullarına karşın 109 takım ve 800 katılımcıya ulaştı. 1. takım üyelerine 40 bin TL, 2. takım üyelerine 30 bin TL, 3. takım üyelerine ise 20 bin TL ödül verilecek olan yarışma ile öğrencilerin uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Yarışmanın kazananları hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda bu gece belirlenecek.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın final etabına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yarışma sürecinde finalist takımları ziyaret ederek başarılar diledi. Koç ve Ertok ayrıca iki roketin uçuşunu da gerçekleştirdi.

Türksat Genel Müdür Ertok, 6 yıl önce 3 takım ve 18 kişiyle başlayan yarışmanın bugün 109 takım ve 900 kişiye ulaştığını dile getirerek "Bu sayı her geçen yıl artıyor. Bu yarışma dünyamızın geleceğini şekillendirecek olan uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi hayallerimizi gerçeğe dönüştürmesi bakımından büyük öneme sahip. Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde; üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor" dedi. Türksat Model Uydu Yarışması'nın, Türkiye'nin uzay vizyonu çerçevesinde en çok ihtiyaç duyacağı insan kaynağını oluşturacağının da altını çizen Ertok, "Ülkemizin geleceği için yapılabilecek en önemli yatırımın, gençlerimize olan yatırım olduğunu biliyor ve bunu düşünerek bu yarışmaya Türksat olarak büyük önem veriyoruz" dedi.