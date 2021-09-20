Altın fiyatları canlı rakamlar 20 Eylül 2021 Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Yeni haftanın ilk gününde alış ve satış rakamları merak edilirken 20 Eylül Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 792 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel rakamlara ilişkin veriler.