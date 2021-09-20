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Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:13

Altın fiyatları canlı rakamlar 20 Eylül 2021 Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 20 Eylül 2021 Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla alış ve satış rakamları arasında denge merak ediliyor. Hareketli bir grafik çizen sarı metal hem iyi bir yatırım aracı olarak görülürken hem de takı olarak düğünlerde hediye amaçlı kullanılıyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 20 Eylül Pazartesi.

Altın fiyatları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Yeni haftanın ilk gününde alış ve satış rakamları merak edilirken 20 Eylül Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 792 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel rakamlara ilişkin veriler.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,00

SATIŞ: 3.251,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.277,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.114,05

SATIŞ: 3.175,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.603,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 802,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,29

SATIŞ: 486,37

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Altın fiyatları canlı rakamlar 20 Eylül 2021 Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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