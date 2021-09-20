Apple yine mahkemelik oldu! Teknoloji devinin daha önce yasakladığı bir tasarımı kopyaladığı iddia edildi

Flicktype kurucusu olan Kosta Eleftheriou, ortaklarıyla birlikte, görme engelliler, yaşlılar ve sorunsuz şekilde mesaj yazmak isteyen kullanıcılar için tahmine dayalı bir klavye geliştirmişti. Flicktype klavyesi, kısa süre içinde ücretli en popüler Apple Watch uygulamalarından biri oldu. Ancak Apple, sebepsiz yere klavye uygulamasını kaldırdı.