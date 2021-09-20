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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:56 Son Güncelleme: 20.9.2021 14:57

Apple yine mahkemelik oldu! Teknoloji devinin daha önce yasakladığı bir tasarımı kopyaladığı iddia edildi

Apple yine mahkemelik oldu! Teknoloji devinin daha önce yasakladığı bir tasarımı kopyaladığı iddia edildi

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte iPhone 13 serisini, yeni iPad'leri ve Apple Watch Series 7'yi tanıttı. Yeni Apple Watch daha büyük ekrana sahip. Apple bununla birlikte akıllı saatinde ilk kez tam ekran klavyeye yer verdi. Fakat bu tam ekran klavye Apple'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Çünkü Cupertino merkezli şirketin, klavye tasarımını daha önce App Store'da yasakladığı bir klavye uygulamasından aldığı ileri sürüldü.

ABD'li bir şirket olan FlickType, Apple Watch Series 7'le birlikte tanıtılan tam ekran klavyenin, 2018'de tasarladıkları klavyeye benzediğini iddia etti ve teknoloji devini mahkemeye verdi.

Flicktype kurucusu olan Kosta Eleftheriou, ortaklarıyla birlikte, görme engelliler, yaşlılar ve sorunsuz şekilde mesaj yazmak isteyen kullanıcılar için tahmine dayalı bir klavye geliştirmişti. Flicktype klavyesi, kısa süre içinde ücretli en popüler Apple Watch uygulamalarından biri oldu. Ancak Apple, sebepsiz yere klavye uygulamasını kaldırdı.

Eleftheriou konuyla ilgili olarak attığı tweet mesajında, klavye uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak Apple'dan gelen e-postayı paylaştı ve "Artık nedenini biliyoruz. Mahkemede görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Apple ise şimdilik konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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Apple yine mahkemelik oldu! Teknoloji devinin daha önce yasakladığı bir tasarımı kopyaladığı iddia edildi
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